Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Einbrüche in geparkte PKW in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 29.06.2023, 20:00 Uhr bis Freitag, 30.06.2023, 05:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem in der "Jan-Huntemann-Straße" in Wildeshausen geparkten grünen Mazda und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack mit mehreren elektronischen Geräten sowie ein Portemonnaie. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 1500,00 EUR. Weiterhin wurde in derselben Nacht in der Straße "Tonkuhle" bei einem grünen Fiat die Seitenscheibe eingeschlagen und im Anschluss aus dem Fahrzeuginneren eine Geldbörse entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 550,00 EUR.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen (Tel.:04431-941-115) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell