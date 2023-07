Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt auf der B 211 im Bereich Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Am 01.07.2023, gegen 02:45 Uhr, wurde der Polizei eine auffällige Fahrzeugführerin gemeldet, die sich bei einer Tankstelle in Oldenburg in ihr Fahrzeug gesetzt habe und weggefahren sei. Durch die Beamten des PK Brake konnte diese gegen 03:00 Uhr auf der B 211 im Bereich Ovelgönne angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei verliefen die Kontrollen hinsichtlich einer Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen negativ. Aufgrund der festgestellten körperlichen Mängel sowie Fahrauffälligkeiten, erhärtete sich der Verdacht hinsichtlich einer Überdosierung von Medikamenten als Ursache der Fahruntüchtigkeit. Daher wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft der Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

