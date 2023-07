Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Am 30.06.2023, gegen 18:30 Uhr, kontrollierten die Beamten des PK Brake einen 47-jährigen Elsflether PKW-Führer in der Deichstraße in Elsfleth. Bei der Kontrolle konnte eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Aufgrund dessen wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Da es sich um das Fahrzeug seiner Lebensgefährtin handelte und diese die Fahrt duldete, wurde auch gegen sie ein Verfahren eingeleitet.

