Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Größerer Polizeieinsatz durch Bedrohungssituation in Brake

Delmenhorst (ots)

Mehrere Anwohner aus der "Grüne Straße" in Brake meldeten am Donnerstag, 29. Juni 2023, über den Notruf der Polizei, dass eine Nachbarin durch ihren Lebensgefährten bedroht wird. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und wurde nach ungefähr zwei Stunden widerstandslos festgenommen. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand nicht.

Zeugen hörten gegen 19:00 Uhr zunächst laute Schreie aus einer Wohnung, die sich auf die Straße verlagerten. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie einen Mann, der auf einen geparkten Pkw einschlug und die darin befindliche Frau anschrie. Einer der Zeugen wollte den Mann beruhigen und erkannte, dass dieser mit einem Messer bewaffnet war. Der Zeuge begab sich in Sicherheit und verständigte die Polizei. Als der Mann die ersten Einsatzkräfte erkannte, zeigte er mit dem Messer in deren Richtung und sprach lautstarke Drohungen aus.

Die Beamten forderten Verstärkung an, sperrten den Bereich ab und schafften es, die Frau vom Mann zu separieren. Der alkoholisierte Mann drohte nun damit, das Messer gegen sich selber einzusetzen. In deeskalierenden, gut zweistündigen Gesprächen gelang es, den Mann zu beruhigen und ihn zu überzeugen, das Messer abzulegen. Um 20:50 Uhr nahm die Polizei den 32-jährigen Mann widerstandslos fest. Weil er sich in einem Ausnahmezustand befand, wurde er medizinisch untersucht und noch am Abend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Zwischenzeitlich eingetroffene Angehörige des Spezialeinsatzkommandos Niedersachsen mussten nicht eingreifen. Gleiches galt für angeforderte Diensthundführer der Polizeidirektion Oldenburg. In unmittelbarer Nähe zum Einsatzort hielten sich zudem Rettungskräfte auf.

Durch das vorbildliche Verhalten der Zeugen und das umsichtige Handeln der Einsatzkräfte der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Unbeteiligte. Erschwert wurde das polizeiliche Handeln durch Schaulustige, die wiederholt den Einsatzort aufsuchten. Es mussten Platzverweise ausgesprochen werden.

