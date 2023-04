POL-RE: Braunschweig/Kreis Recklinghausen/Bottrop: Schlag gegen international agierende Online-Anlagebetrüger

Recklinghausen (ots) - Ein 82-jähriger Mann aus Waltrop ist Opfer eines Trickdiebstahl geworden. Ihm wurde Geld gestohlen, obwohl er eigentlich nur helfen wollte. Der Mann wurde "auf dem Markplatz" Am Moselbach von einer unbekannten Frau angesprochen - der Senior saß bereits im Auto, als die Frau dessen Fahrertür nochmal öffnete. Die Frau gab an, sie würde Spenden sammeln - und hielt ein Klemmbrett in der Hand. ...

mehr