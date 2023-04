Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Senior fällt auf Trickbetrügerin herein

Recklinghausen (ots)

Ein 82-jähriger Mann aus Waltrop ist Opfer eines Trickdiebstahl geworden. Ihm wurde Geld gestohlen, obwohl er eigentlich nur helfen wollte. Der Mann wurde "auf dem Markplatz" Am Moselbach von einer unbekannten Frau angesprochen - der Senior saß bereits im Auto, als die Frau dessen Fahrertür nochmal öffnete. Die Frau gab an, sie würde Spenden sammeln - und hielt ein Klemmbrett in der Hand. Nachdem der Waltroper der Frau etwas Kleingeld gegeben hatte, wurde er von ihr umarmt und geküsst. Als der Mann wieder zu Hause war, bemerkte er, dass er bestohlen wurde - und Bargeld fehlte, das er am gleichen Tag bei einer Bank geholt hatte. Der Diebstahl passierte am Dienstagvormittag, gegen 10.20 Uhr. Am Donnerstag erstatte der Mann Anzeige. Die mutmaßliche Trickbetrügerin konnte der Senior wie folgt beschreiben: etwa 40 bis 45 Jahre, dunkelblonde Haare.

Trickdiebe gehen ähnlich vor: Meistens sind es Frauen, die in Fußgängerzonen oder auf Parkplätzen auf Opfersuche sind und behaupten Spenden zu sammeln. Sie halten ein Klemmbrett oder eine "Spenderliste" direkt vor ihr Gesicht. Unter dieser Abdeckung nehmen sie aus dem noch geöffneten Portemonnaie Geldscheine. In anderen Fällen - so wie im aktuellen Fall aus Waltrop - umarmen sie die Spender "aus Dankbarkeit" und stehlen z.B. Geld, die gesamte Geldbörse oder das Handy. Manche Täter verschenken auch Rosen und fordern unmittelbar danach massiv eine Spende hierfür ein. Die Geschädigten fühlen sich oft so unter Druck gesetzt, dass sie einen Geldbetrag übergeben, um die Bittsteller loszuwerden. Auch bei dieser Tatvariante "fingern" die Täter gerne zusätzlich Geldscheine aus der geöffneten Geldbörse oder stehlen diese vollständig.

So können Sie sich schützen:

- Spenden Sie Bargeldbeträge am besten per Überweisung an Ihnen bekannte Organisationen. - Lassen Sie sich nicht bedrängen und schaffen Sie Aufmerksamkeit! Appellieren Sie laut und deutlich an Passanten, umstehende Personen sowie Personal von Gaststätten oder Geschäften, Ihnen gegen aufdringliche Personen zu helfen!

Weitere Infos zum Thema Trickdiestahl und wie Sie sich schützen können, finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

