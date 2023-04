Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Kraftfahrzeugdiebstahl in Habkirchen

Mandelbachtal (ots)

Am Samstag, dem 01.04.2023, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 09:00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannter Täter (uT) Zugang zum Carport eines Wohnanwesens in der Zweibrücker Straße in 66399 Mandelbachtal. In der Folge begab sich uT zielgerichtet zu dem im Carport abgestellten Wohnmobil mit HOM-Kreiskennzeichen und hebelte die seitliche Zugangstür des Wohnmobils auf. Anschließend versuchte uT das Wohnmobil kurzzuschließen. Als dies misslang, entfernte sich uT in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

