POL-HOM: Diebstahl von Kompletträdern in Kirkel-Limbach

Mandelbachtal (ots) - In der Zeit zwischen dem 19.03.2023 und dem 21.03.2023 kam es auf einem Spielplatz in der Mozartstraße in Mandelbachtal-Ormesheim zu Vandalismus. Bisher unbekannte Täter beschädigten dort abgelegtes Kinderspielzeug (Sandspielsachen und Fahrzeuge). Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg ...

