Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Exhibitionist in Homburg

Homburg (ots)

Am 31.03.2023, gegen 06:30 Uhr, kam es in der Virchowstraße in Homburg zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Täter. Konkret kam der unbekannte Täter der Geschädigten zunächst ent-gegengelaufen, packte diese nach dem Passieren an den Schultern und zeigte sich ihr mit heruntergelassener Hose. Die Geschädigte flüchtete daraufhin von der Örtlichkeit. Der unbekannte Täter wurde durch die Geschädigte folgendermaßen beschrieben: ca. 50 Jahre alt, ca. 1,65 bis 1,75 Meter groß, Bierbauch, bekleidet mit einer hellgrauen Jogginghose und einer Kapuzenjacke, trug eine FFP2-Maske.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell