POL-BOR: Raesfeld - Abgelenkt und in den Gegenverkehr geraten

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Helweg;

Unfallzeit: 04.08.2023, 08.20 Uhr;

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Raesfeld erlitt am Freitagmorgen leichte Verletzungen bei einem Unfall in Raesfeld. Sie hatte nach eigenen Angaben den Helweg stadteinwärts befahren und war kurz abgelenkt, als sie ihren Kaffee vom Beifahrersitz nehmen wollte. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Wagen eines 57-jährigen aus Hamburg zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Raesfelderin konnte das Borkener Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. (mh)

