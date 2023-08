Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Frontalzusammenstoß mit LKW

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahauser Landstraße/Stroot/Pollenkamp;

Unfallzeit: 04.08.2023, 15.40 Uhr;

Am Freitagnachmittag erlitt eine Autofahrerin aus Heek schwere Verletzungen bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw. Die 54-Jährige hatte mit ihrem Wagen auf der Linksabbiegespur der Ahauser Landstraße (B70) verkehrsbedingt gewartet, um in die Straße Stroot abzubiegen. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus Bielefeld war auf der B70 in entgegengesetzter Richtung von Ahaus kommend in Richtung Heek-Nienborg unterwegs. Im Kreuzungsbereich geriet er auf die Linksabbiegespur und prallte frontal gegen den wartenden Wagen der Heekerin. Der Kleinwagen schleuderte von der Straße und rutschte eine Böschung hinab. Rettungskräfte befreiten die eingeklemmte Frau aus dem Pkw und brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 18.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es durch die Sperrung im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell