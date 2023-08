POL-BOR: Borken - Maßnahmen nach "Bombendrohung" aufgehoben

Reken (ots) - Tatort: Reken, Theodor-Heuss-Straße; Tatzeit: 03.08.23, zwischen 00.50 Uhr und 01.00 Uhr; In ein derzeit leerstehendes und komplett umzäuntes Wohnhaus an der Theodor-Heuss-Straße sind in der Nacht zum Donnerstag Einbrecher eingedrungen. Der oder die Täter beschädigten dazu einen Rollladen und brachen die Terrassentür auf. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nichts. Die Tatzeit liegt ...

