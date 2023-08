Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Leichtverletzte bei Unfallflucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hemdener Ringstraße; Unfallzeit: 02.08.2023, 12.50 Uhr; Am Mittwochmittag erlitten zwei Mitfahrerinnen bei einem Verkehrsunfall mit Flucht auf der Hemdener Ringstraße leichte Verletzungen. Die zwei rumänischen Frauen im Alter von 46 und 47 Jahren wurden im Bocholter Krankenhaus ambulant behandelt. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe ein bisher unbekannter, vorausfahrender Fahrzeugführer mit einem VW Kleinwagen ohne erkennbaren Grund plötzlich stark abgebremst. Eine nachfolgende 38-jährige Autofahrerin aus Rumänien wich mit ihrem VW Bus aus und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Dabei verletzten sich zwei der sieben Mitfahrerinnen. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich von der Unfallstelle. Ob er diesen Unfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden. (mh)

