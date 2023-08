POL-BOR: Legden - Pedelecfahrer schwer verletzt

Isselburg (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es gegen 17:17 Uhr in Isselburg auf der L605 im Bereich Stromberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Die L605 ist in Fahrtrichtung L468 frei befahrbar. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird der aus Richtung L468 kommende Verkehr an der Unfallstelle über die Straße Stromberg ...

mehr