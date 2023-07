Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Endstation Straßengraben

Sondershausen (ots)

Über einen Verkehrsunfall wurde die Polizeiinspektion Sondershausen, am Samstag, den 08.07.2023 gegen 03:20 Uhr informiert. Der Fahrer eines Pkw Suzuki Swift befuhr die L 1034 aus Berka kommend in Richtung Sondershausen. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Straße ab und beschädigte hier ein Verkehrsschild. Der Fahrer des Pkw wurde leicht verletzt ins KMG Klinikum verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer des Pkw einen Wert von 1,04 Promille. Am Pkw entstand Sachschaden.

