Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Grund Niesanfall gegen Richtungstafel

Bad Frankenhausen (ots)

Am Freitag, den 07.07.2023 kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Unfall kurz vor der Ortslage Bad Frankenhausen. Der Fahrer eines Pkw Citroen befuhr die L 1172 aus Richtung Rottleben kommend in Richtung Bad Frankenhausen. Kurz vor dem Ortseingang Bad Frankenhausen bekam der Fahrzeugführer, laut eigenen Angaben, einen heftigen Niesanfall und verriss in der weiteren Folge in einer Linkskurve das Lenkrad. Er kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort angebrachten Richtungstafel in den Kurven (Z. 625). Der Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,00 Euro.

