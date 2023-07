LPI-NDH: Schockanrufe im Landkreis Nordhausen

Mühlhausen (ots) - Gestern Abend war ein Hundebesitzer mit seinem nichtangeleinten Tier An der Ammerbrücke unterwegs. Nach Aussage des Mannes verschreckte ein anderer, freilaufender Hund, seinen Vierbeiner. Der lief auf die Straße. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier. Der Hund wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verendete und von der Feuerwehr geborgen werden musste. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

