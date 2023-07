LPI-NDH: Arbeitsgerät von Baustelle gestohlen, Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots) - Die Kriminalpolizei sucht einen Zeugen, der in der Nacht zum 22. Juni, einer Frau in Mühlhausen geholfen und sie zur Polizei begleitet hat. Die Frau war am Vorabend mit einem Kollegen in einer Bar. Auf dem Heimweg, gegen 1.35 Uhr, bedrängte der Kollege die Frau und zerrte sie in den Park an der Langensalzaer Landstraße. Ein Passant kam der 26-Jährigen zur Hilfe. Er sprach mit dem Täter, der in der ...

