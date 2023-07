Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wichtiger Zeuge nach sexueller Nötigung gesucht

Mühlhausen (ots)

Die Kriminalpolizei sucht einen Zeugen, der in der Nacht zum 22. Juni, einer Frau in Mühlhausen geholfen und sie zur Polizei begleitet hat. Die Frau war am Vorabend mit einem Kollegen in einer Bar. Auf dem Heimweg, gegen 1.35 Uhr, bedrängte der Kollege die Frau und zerrte sie in den Park an der Langensalzaer Landstraße. Ein Passant kam der 26-Jährigen zur Hilfe. Er sprach mit dem Täter, der in der Folge der Frau das Handy zurückgab. Dann brachte er das Opfer zur Polizei, verschwand aber wieder, noch ehe die Daten von ihm erhoben werden konnten. Da dieser Mann, der möglicherweise in einem ortsansässigen Verpackungsunternehmen arbeitet, ein wichtiger Zeuge ist, wird er gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, Aktenzeichen 0159899, zu melden.

