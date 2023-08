Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Nachtragsmeldung zu "34-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt"

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Einmündung Am Fenn/Breels Der 34-jährige Radfahrer erlag am Mittwochabend seinen schweren Verletzungen im Bocholter Krankenhaus. Der Mann aus Isselburg hatte den Geh-/Radweg der Straße Breels befahren und wollte die Einmündung Breels/Am Fenn überqueren. Dabei achtete er nicht auf einen 58-jährigen Autofahrer aus Rieste. Dieser war auf der übergeordneten Straße Am Fenn in Richtung Anholt unterwegs. Der Autofahrer bremste und versuchte noch dem Radfahrer auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

