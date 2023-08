Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Streit im Supermarkt

75-Jährige "flippt" aus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Heidener Straße; Tatzeit: 01.08.23, ca. 14.00 Uhr;

Weil sie mit den Händen in den Kirschen wühlte, wurde eine 75-jährige Kundin eines Supermarktes an der Heidener Straße unter Hinweis auf die Hygiene durch eine andere Kundin gebeten, dieses zu unterlassen. Daraufhin, so die andere Kundin, sei die 75-Jährige "ausgeflippt" und habe sie angeschrien. Auch eine Verkäuferin, die auf die Situation aufmerksam geworden war und beruhigend eingreifen wollte, wurde durch die Seniorin verbal massiv angegangen. Einer Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, wollte sie nicht nachkommen und schubste ihren Einkaufswagen gegen die Geschädigte.

Die Frau, die sich auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten respektlos und verbal aggressiv verhielt, muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. (fr)

