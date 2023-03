Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diverse Verkehrsunfälle mit und ohne Verletzte, Verkehrsunfallflucht, alkoholisierter PKW-Fahrer, Hausfriedensbruch sowie Beleidigungen und Bedrohung gegen eine Gastwirtin

Herdorf, Scheuerfeld, Mudersbach, Fensdorf, Kirchen, Wissen (ots)

Am Freitag, den 03.03.2023 gegen 13:30 Uhr beabsichtigte eine 54-jährige Fahrerin eines Renault von der Straße Glockenfeld in die Sottersbachstraße abzubiegen. Dies übersah die nachfolgende 21-jährige Fahrerin eines Seat und fuhr auf den Renault auf. Hierdurch wurde der PKW noch gegen eine Hauswand geschoben. Beide Fahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und der Hauswand entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 7500EUR.

Am Freitag, den 03.03.2023 gegen 15:00 Uhr übersah ein 40-jähriger Peugeot-Fahrer beim Auffahren vom Parkplatz des Rewe-Marktes in der Kirchstraße in Scheuerfeld die bevorrechtigte 40-jährige Fahrerin eines Renault. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Am Freitag, den 03.03.2023 um 16:30 Uhr bemerkte ein 28-jähriger Fahrer eines VW Caddy in der Koblenzer Straße in Mudersbach zu spät, dass die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge abbremsten. Es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch schob der VW Caddy die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge ineinander. Der VW Caddy war anschließend nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von über 7500EUR.

Am Freitag, den 03.03.2023 um 17:40 Uhr wurden durch einen 87-jährigen Fahrer eines Opel auf der K123 bei Fensdorf an zwei ihm entgegenkommenden Fahrzeugen, u.a. ein VW, jeweils die linken Außenspiegel beschädigt, da dieser zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Der 23-jährige Fahrer des VWs erschrak durch den Zusammenstoß so sehr, dass dieser auch noch mit einem dem 87-jährigen nachfolgenden BMW zusammenstieß, an dem ebenfalls der Außenspiegel beschädigt wurde. Es entstand letztlich an den vier beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Am Freitag, den 03.03.2023 wurde ihm Zeitraum von 11:25 Uhr bis 13:00 Uhr ein auf dem Parkplatz in der Lindenstraße in Kirchen geparkter VW Touran im Heckbereich von einem bislang unbekannten PKW beschädigt. Der Schaden an dem VW wird auf ca. 2500 EUR geschätzt. Der noch unbekannte Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

Am Freitag, den 03.03.2023 um 21:30 Uhr wurde durch Beamte der PI Betzdorf im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Adolfstraße in Mudersbach bei einem 51-jährigen Fahrer eines Ford Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und diesem die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag, den 04.03.2023 gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei Betzdorf von der Betreiberin einer Gaststätte in Wissen gerufen, da es Probleme mit zwei Gästen geben würde. Es stellte sich vor Ort heraus, dass ein amtsbekannter 35-jähriger Mann aus der VG Wissen trotz bestehenden Hausverbots die Gaststätte betreten hatte und anschließend trotz Aufforderung nicht verlassen wollte. Ein weiterer Gast, ein ebenfalls amtsbekannter 42-jähriger Mann aus der VG Wissen, solidarisierte sich in der Folge mit dem ungebetenen Gast und beleidigte die Gastwirtin. Beide Personen hatten sich jedoch bereits vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung von der Örtlichkeit entfernt, drohten zuvor jedoch der Gastwirtin noch einmal wiederzukommen und dort "alles kurz und klein zu schlagen". Die beiden Männer konnten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell