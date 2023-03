Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Altenkirchen, B256 (ots)

Am Freitag, den 03.03.2023, kurz nach 23:00 Uhr, kam es auf der B256 bei Altenkirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der Unfallverursacher flüchtete nach der Kollision mit seinem PKW in Fahrtrichtung Flammersfeld. Bei dem PKW des Unfallverursachers handelt es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen. An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand hoher Sachschaden im Bereich der Beifahrerseite. Es wird davon ausgegangen, dass an dem PKW des Unfallverursachers ebenfalls erhebliche Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite vorliegen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell