Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Acht Verletzte bei Verkehrsunfall

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Südring/Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 05.08.2023, 23.45 Uhr;

In der Nacht zu Sonntag erlitten acht Personen bei einem Verkehrsunfall auf dem Südring leichte Verletzungen. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Hamminkeln hatte den Südring von Borken kommend in Richtung Heiden befahren und bog gegen 23.45 Uhr nach links in die Bahnhofstraße ab. Dabei stieß er mit einem 18-jährigen Autofahrer aus Heiden zusammen, der den Südring in entgegengesetzter Richtung befahren hatte. Die Verletzungen der beiden Autofahrer sowie der sechs Mitfahrenden des 18-jährigen (alle aus Heiden im Alter zwischen 17 und 28 Jahren) konnten in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt. (mh)

