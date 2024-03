Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Anhängelast um 104 % überschritten

A38 bei Nordhausen (ots)

Am vergangenen Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizeistation Nordhausen auf der A38, bei Nordhausen einen Kleintransporter. Augenscheinlich war das Fahrzeug des 47-jährigen bulgarischen Fahrers überladen. Hinter dem Kleintransporter führte der Bulgare einen Anhänger, auf welchen er zwei weitere Pkws geladen hatte. Zur Überprüfung wurde das Fahrzeuggespann verwogen. In der Summe ergab die Gesamtmasse des Anhängers ein Gewicht von 4091 Kg. Die zulässige Anhängelast des Kleintransporters war jedoch auf 2000 Kg beschränkt. Somit war die Anhängelast um 104 % überschritten. Durch die kontrollierenden Beamten wurde das Abladen der Fahrzeuge angeordnet. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 405 Euro erhoben. Zudem erhält er mit einem Punkt in Flensburg einen Eintrag im Fahreignungsregister. Nachdem die Ladung umgeladen wurde, konnte der 47-Jährige die Fahrt fortsetzen.

