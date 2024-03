Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Busse für den Straßenverkehr nicht mehr tragbar

Arnstadt (ots)

Für drei der kontrollierten fünf Busse war die Fahrt nach der Kontrolle beendet. Vergangenen Mittwoch unterzogen Beamte der Kontrollgruppe für gewerblichen Personen- und Güterverkehr der Autobahnpolizeistation West fünf Linienbusse einer Kontrolle. Die Fahrzeuge fanden im Gewerbegebiet Arnstadt Verwendung, um Personen gesammelt zu ihrer Arbeitsstätte zu fahren und nach Feierabend wieder abzuholen. Da das Transportunternehmen bereits in jüngster Vergangenheit durch deutlich überzogene Sicherheitsprüfungen und abgelaufene Hauptuntersuchungen auffiel, stand es im Fokus der Kontrolle. Nachdem alle Fahrgäste an ihrer Firma ausgestiegen waren, wurden die Busse nacheinander mithilfe von Kräften der Landespolizeiinspektion Gotha zu einem Kontrollort im Gewerbegebiet Arnstadt begleitet und anschließend durch die fachkundigen Augen der Kontrollgruppe der Autobahnpolizei untersucht. Schnell wurde klar, dass zum einen eklatante technische Mängel an den Fahrzeugen herrschten und zum anderen keine Genehmigung für den gewerblichen Personentransport vorlag. Nach der eingehenden Untersuchung wurden drei der fünf Busse zu einer nahegelegenen DEKRA-Prüfanstalt verbracht. Dort bekamen die Busse eine gründliche Prüfung auf Herz und Nieren. Im Ergebnis wurde den drei Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt und an den Bussen Radkrallen angebracht. Der Unternehmer muss sich nun um die Reparatur und Beibringung einer Genehmigung Gedanken machen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell