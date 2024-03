Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Videowagen schnappen zwei Raser auf der A 9 bei Eisenberg und in der Baustelle auf der A 4 bei Ronneburg

Ronneburg/Eisenberg (ots)

Am heutigen Sonntagmittag, 13:26 Uhr, fiel einer Videowagenbesatzung der Autobahnpolizei Thüringen ein tschechischer Pkw Skoda mit deutlich überhöhter Geschwindigekit auf der A 4 in Richtung Dresden, in Höhe der Anschlussstelle Ronneburg, im Baustellenbereich auf. Die Beamten begaben sich auf Nachfahrt. Der Fahrer war mit 180 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h unterwegs und wurde einer mobilen Geschwindigkeitsmessung unterzogen. In der weiteren Folge wurde der 23-jährige ukrainische Fahrzeugführer auf der nächsten Tank- und Rastanlage einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1.470,- Euro durfte der Fahrzeugführer seine Fahrt dann fortsetzen. Den Fahrzeugführer erwarten außerdem zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg und dreimonatiges Monat Fahrverbot. Wenige Stunden später, um 15:52 Uhr, fiel einer Videowagenbesatzung dann erneut ein Pkw Mercedes auf der A 9 in Richtung Berlin, nach der Anschlussstelle Eisenberg, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Beamten begaben sich wiederum auf Nachfahrt. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Berlin wurde in der weiteren Folge bei einer mobilen Geschwindigkeit mit 203 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen. Der Fahrzeugführer wurde anschließend einer Personen- und Fahrzeugkontrolle an der nächsten Anschlussstelle unterzogen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer Geldbuße in Höhe von 1.400,- Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg und wiederum ein dreimonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell