Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Indoor-Cannabis-Plantage sichergestellt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen vier männliche Beschuldigte im Alter zwischen 19 und 21 Jahren aus Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Gegen einen 21-jährigen Mann, der der genannten Taten dringend verdächtig ist, hat das Amtsgericht Marburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehl erlassen.

Er befindet sich in Untersuchungshaft. Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr.

Bereits im November 2023 durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei ein Gewerbeobjekt in der Straße "Auf der Breitenwiese" in Biedenkopf. Die Ermittler beschlagnahmten insgesamt 4248 Cannabis-Pflanzen. Zudem nahmen sie den 21-jährigen Beschuldigten vorläufig fest. Gegen ihn ordnete das Amtsgericht Marburg Untersuchungshaft an.

Hinweisgeber hatten die Polizisten auf die Spur der Plantage gebracht, die letztendlich Cannabis im Straßenverkaufswert von rund 1,5 Millionen Euro sowie verbautes Equipment im sechsstelligen Eurobereich hervorbrachte.

Es folgten intensive Anschlussermittlungen des Rauschgiftkommissariats der Marburger Polizei.

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft vollstreckten die Beamten in Zusammenarbeit mit der Polizei in Nordrhein-Westfalen am Dienstag (06.02.2024) weitere Durchsuchungsbeschlüsse in Bonn. Dort nahmen sie drei weitere Tatverdächtige vorläufig fest, die nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurden, da gegen sie keine Haftgründe vorlagen.

Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich weiterer Beteiligter, dauern an.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell