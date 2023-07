Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für das WE 30.06-02.07.23

Neuwied (ots)

E-Bikes entwendet

Im Zeitraum vom 28.06-02.07 wurde in der Engerser Landstraße 81 ein abgestelltes, weißes E-Bike der Marke Kettler entwendet. Das Rad war mittels Schloss an einem Fahrradständer gesichert.

Im Zeitraum vom 30.06-01.07 wurden in der Torneystraße zwei hochwertige, silberne E-Bikes der Marke Canyon Typ Spectral aus einer verschlossenen Gartenlaube entwendet. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrskontrolle

Am 01.07, gegen 17:50 Uhr wurde ein 29jähriger Verkehrsteilnehmer in der Eisenbahnstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden zunächst Veränderungen am mitgeführten Zweirad und drogenbedingte Auffälligkeiten beim Fahrzeugführer festgestellt. Zudem konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Körperverletzung

Am 02.07, gegen 06:59 Uhr wurde die Polizei in die Langendorfer Straße gerufen. Dort trafen die Beamten auf einen 39jährigen, der augenscheinlich zuvor in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war. Aufgrund des Alkoholisierungzustandes konnte jedoch der genaue Tatablauf vor Ort nicht rekonstruiert werden. Zeugen gaben lediglich an, dass der Mann zuvor die Gaststätte Marco Polo besucht hatte. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell