Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Unkel (ots)

Am Freitagmittag meldete ein Zeuge der Linzer Polizeiinspektion, dass er augenscheinlich vier Kinder beobachte, die an der Unterführung auf der Stuxhöhe Farbschmierereien ansprühen würden. Die Polizei konnte drei 12-jährige Jungen und ein 14-jähriges Mädchen antreffen. Nach Sachverhaltsaufnahme wurden die Kinder zunächst zur Polizeiinspektion verbracht, wo sie dann den Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die Kinder zeigten Reue und entfernten die Farbe an der Brücke.

