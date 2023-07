Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Schwerverletzter Fußgänger an der Unfallstelle zurückgelassen

56307 Dernbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus um 00:38 Uhr Kenntnis über eine hilflose Person auf dem Verbindungsweg zwischen der Ringstraße und der Mittelstraße in Dernbach. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stellte sich der Sachverhalt als ein Unfallgeschehen heraus. Der schwerverletzte Fußgänger lag am rechten Fahrbahnrand des Verbindungsweges. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr der / die bisher unbekannte Beschuldigte mit seinem / ihrem Fahrzeug die Ringstraße in Richtung Mittelstraße. Zwischen den beiden dort befindlichen Fahrbahnverschwenkungen erfasste er / sie den in gleicher Richtung gehenden Fußgänger. Der / die Unfallverursacher(-in) entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ist der schwerverletzte (34-jährige) Fußgänger in ein Krankenhaus transportiert worden.

Die Polizeiinspektion bittet um mögliche Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge in der Nacht. Sollten (insbesondere in der Mittelstraße in Dernbach) Überwachungskameras vorhanden sein, bitten wir diese zu sichten, sachdienliche Aufnahmen zu sichern und um Meldung bei der Polizeiinspektion Straßenhaus. Zudem wird ein Zeuge, der männliche Fahrer eines silberfarbenen PKW Opel Astra (älteres Baujahr) gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus zu melden. Der Fahrer erschien nach dem Unfall an der Unfallstelle und fragte, ob er helfen kann.

Die Polizeiinspektion Straßenhaus nimmt Ihre Hinweise zum Unfall und der Identität des Zeugen (Fahrer des Opel Astra) unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, entgegen.

