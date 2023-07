Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung und Beleidigung auf Waldfest

Rott (ots)

Am Samstag, 01.07.2023, gegen 23.40 Uhr, kam es auf dem Waldfest in Rott zu einem Streit zwischen einer 34-jährigen Frau und einem gleichaltrigen Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau im Rahmen der Auseinandersetzung zunächst von dem Mann beleidigt. Anschließend griff sie ihn an. Ein unbeteiligter 30-jähriger Besucher des Festes wollte die körperliche Auseinandersetzung unterbinden und stellte sich zwischen die Beteiligten. Daraufhin wurde er von der Frau mit der Faust in den Bauch geschlagen und in den Arm gebissen. Er erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Gegen die beiden 34-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

