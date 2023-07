Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz - Berichtzeitraum 30.06.23; 14:00 Uhr - 02.07.23; 16:00 Uhr

Linz am Rhein (ots)

Straftaten

In der Nacht von Freitag, 30.06.2023, auf Samstag, 01.07.2023, kam es im Stadtgebiet Linz am Rhein zu mehreren Sachbeschädigungen durch Grafitti-Schmierereien. Zeugenhinweise auf den/die unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Linz unter der Telefonnummer 02644 9430 entgegen.

Verkehrsunfälle

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizeiinspektion Linz ein Verkehrsunfall im Bereich der L 255 gemeldet. Eine junge Fahrzeugführerin war von der Fahrbahn abgekommen und hatte anschließend die Leitplanke touchiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine akute Beeinflussung der Fahrzeugführerin durch Alkohol. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Am Sonntag, 02.07.2023, ereignete sich auf der Hauptstraße in Rheinbrohl ein Auffahrunfall zwischen zwei Oldtimern des Herstellers Cadillac. Der vorausfahrende Fahrzeugführer beabsichtigte, auf ein Tankstellengelände abzubiegen, was der nachfolgende Fahrzeugführer zu spät erkannte und in der Folge auf das Heck des 62 Jahre alten Oldtimers auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Das auffahrende Fahrzeug, ebenfalls 62 Jahre alt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Sonntag, 02.07.2023, ereignete sich auf der B42 zwischen Linz und Leubsdorf in Höhe der Anschlussstelle Dattenberg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Motorradfahrer wich einem von der Anschlussstelle Dattenberg kommenden Pkw aus, verlor infolge des Ausweichmanövers die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf der Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell