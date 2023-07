Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen

Dierdorf (ots)

Am Freitagvormittag dem 30.06.2023 gegen 10:30 Uhr, kam es auf der Strecke zwischen Dierdorf und Rüscheid (L258)zu einem missglückten Überholvorgang. Hierbei versuchte ein 31-jähriger Fahrzeugführer einen LKW zu überholen. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, musste er schlussendlich nach links in den Straßengraben ausweichen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

