Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung am Festplatz

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, 1. Juli 2023 um 04:00 Uhr, wurde der Polizei Altenkirchen ein Angriff auf einen 20-jährigen Mann im Bereich des Festplatzes am Weyerdamm gemeldet. Der Geschädigte berichtete, dass er einer Gruppe von drei bis sechs Männern zu Fuß in Richtung Parc de Tarbes gefolgt sei. Die Gruppe wurde von einer blondhaarigen Frau begleitet, bei der der Geschädigte den Eindruck hatte, dass sie nicht freiwillig mitging. Als die männlichen Personen der Gruppe bemerkten, dass der Geschädigte sie verfolgte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einer Körperverletzung endete. Der Geschädigte erlitt eine Verletzung an der Hand, die auf einen möglichen Messereinsatz hindeutet. Genauere Angaben zum Tathergang konnte der Geschädigte nicht machen. Insbesondere ist unklar, ob tatsächlich ein Messer eingesetzt wurde. Die Täter werden als junge Männer um die 20 Jahre mit südländischer Herkunft beschrieben. Einer trug ein ockerfarbenes Shirt, ein anderer ein weißes Shirt. Die weibliche Begleitung wird ebenfalls auf etwa 20 Jahre geschätzt, hat mittellange Haare und trug eine dunkle Jacke. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung der Tätergruppe und insbesondere der weiblichen Begleitung führen. Zeugen, die relevante Informationen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Altenkirchen zu melden.

