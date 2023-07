Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldungen der PI Neuwied für das Wochenende 30.06.2023 bis 02.07.2023

Neuwied (ots)

Neuwied OT Niederbieber - Auf der jährlichen Kirmes in Niederbieber kam es in den frühen Morgenstunden zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei weiblichen Kirmesgästen. Beide Frauen haben sich künftig für ihr Verhalten strafrechtlich zu verantworten. Ein weiterer Kirmesgast versucht gegen 03:30 Uhr zwei Bierkästen aus einem Kühlwagen der Kirmes zu entwenden. Dabei wurde er durch Zeugen beobachtet, welche Sicherheitsmitarbeiter auf den Mann aufmerksam machten. Dieser konnte durch selbige gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 31-jährige aus Neuwied muss sich ebenfalls in einem Strafverfahren für sein Verhalten verantworten

Neuwied OT Torney - Im Zeitraum vom 30.06.2023, 22:00 Uhr bis zum 01.07.2023, 11:30 Uhr kam es im Ortsteil Torney, in der Torneystraße 63 zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen E-Bikes/Mountainbikes der Marke Canyon aus einem Gartenhaus. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631 - 878 0 in Verbindung zu setzten.

Neuwied OT Engers - Eine Funkstreife konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 01.07.2023 gegen 18:35 Uhr im Bereich der Eisenbahnstraße feststellen, dass der Fahrzeugführer eines Motorrollers ohne gültige Fahrerlaubnis sowie ohne gültigen Versicherungsschutz fuhr. Bei der weiterführenden Kontrolle des 29-jährigen aus Neuwied konnten festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und ebenfalls Betäubungsmittel mitführte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

Neuwied Innenstadt - Am 01.07.2023 gegen 17:45 Uhr kam es im Parkhaus in der Langendorfer Straße zu einer Sachbeschädigung an dortiger Gebäudefassade. Durch Zeugenangaben und Ermittlungen vor Ort, konnten zwei Jugendliche aus Neuwied als Beschuldigte ermittelt werden.

Neuwied, L258 (Alteck): In den frühen Morgenstunden des 01.07.2023 gegen 02:15 Uhr wurden hiesiger Dienststelle mehrere hochmotorisierte Fahrzeuge im Bereich der L258 (Alteck) gemeldet, welche dort in den Kurvenbereichen "driften" würden. Vor Ort konnten entsprechende Fahrzeuge angetroffen werden. Ermittlungen dahingehend dauern an. Die Polizei Neuwied weist darauf hin, dass etwaiges Driften, Fahrzeugrennen oder sogenanntes Autoposen, unter Umständen zum Verlust des Führerscheins bzw. zur Sicherstellung des Fahrzeugs führen kann. Neuwied Innenstadt - Am 01.07.2023 gegen 01:00 Uhr erreichte hiesige Dienststelle die Mitteilung, dass ein Patient im DRK-Krankenhaus, in der dortigen Notaufnahme, massivst randalieren und dortige Mitarbeiter körperlich angehen würde. Vor Ort bestätigte sich die Mitteilung, sodass die Person, die deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, durch die eingesetzten Beamten in Gewahrsam genommen werden musste. Er hat sich in einem Strafverfahren für sein Verhalten zu verantworten.

