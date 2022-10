Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines E-Scooter

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Kreiensen, Bahnhof Kreiensen. Zeitraum: Dienstag, 25. Oktober 2022, 11:50 Uhr -- 21:30 Uhr. Bisher unbekannter Täter entwendete einen am Bahnhof gesichert abgestellten E-Scooter, Segway Ninebot, in den Farben grau- schwarz, und dem Versicherungskennzeichen: 925/RBW. Fahrgäste der Bahn vom Kreiensener Bahnhof werden gebeten, eventuelle verdächtige Beobachtungen von Personen an Fahrrädern oder Scootern an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel 05382 919200, oder dem Polizeikommissariat Einbeck, Tel. 05561 949780, zu melden.

