POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Linz am Rhein (ots) - Straftaten In der Nacht von Freitag, 30.06.2023, auf Samstag, 01.07.2023, kam es im Stadtgebiet Linz am Rhein zu mehreren Sachbeschädigungen durch Grafitti-Schmierereien. Zeugenhinweise auf den/die unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Linz unter der Telefonnummer 02644 9430 entgegen. ...

mehr