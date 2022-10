POL-PPRP: Polizeiliche Prävention auf Tour - Unsere Experten informieren über Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können

Birkenheide (ots) - Eine unbekannte Person nutzte am Mittwoch (05.10.2022) zwischen 19 Uhr und 22 Uhr die Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhaus in der Hundertmorgen Straße in Birkenheide aus und brach ein. Hierbei wurde das komplette Obergeschoss durchwühlt. Anschließend flüchtete die unbekannte Person ohne Beute. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per ...

