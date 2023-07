Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Roth (ots)

In der Zeit von Samstag, 01.07.2023, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 02.07.2023, 01.30 Uhr, kam es in Roth, Ahornstraße, zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die bislang unbekannten Täter beschädigten hierbei die Eingangstür des Wohnhauses, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

