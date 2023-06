Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Neu ausgebildete Einsatzkräfte für die Feuerwehr Tönisvorst

Am gestrigen Samstag, den 03.06.2023 , endete der erste Lehrgang in der Feuerwehrlaufbahn für 11 Feuerwehrfrauen und -männer mit einer erfolgreich abgeschlossenen Prüfung.

Im Lehrgang Truppmann Teil 1 wird das feuerwehrtechnische ABC rund um das Thema Löscheinsatz und der technischen Hilfeleistung im theoretischen sowie in praktischen Unterrichtseinheiten vermittelt. Für alle Teilnehmer galt es in diesem Zuge auch, die Fahrzeuge mit den entsprechenden Gerätschaften kennenzulernen, um diese gezielt einsetzen zu können. Die Erste Hilfe war ebenso wichtiger Bestandteil des Lehrgangs.

In dem sechswöchigen Lehrgang nach rund 70 Unterrichtseinheiten konnten die Feuerwehrfrauen und -männer in der vergangenen Woche schließlich die theoretische Prüfung ablegen. Am gestrigen Samstag konnte dies bei schönstem Wetter mit der praktischen Prüfung gekrönt werden.

Wir wünschen den Kameradinnen und Kameraden viel Erfolg das Gelernte im Einsatz gezielt anwenden zu können.

Parallel dazu stellten die ehrenamtlichen Kräfte in drei Gruppen aus beiden Löschzügen ihr Können beim kreisweiten Leistungsnachweis in Kempen unter Beweis. Die Übung mit der Vornahme von drei Löschrohren inklusive der anschließenden Stationen konnten erfolgreich absolviert werden.

