Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter versucht, Pkw zu entwenden und verunfallt - Velbert - 2303080

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagabend (17. März 2023) in Velbert versucht, einen Pkw zu entwenden. Kurz nachdem der Unbekannte losfahren wollte, kollidierte er mit einem geparkten Fahrzeug und flüchtete anschließend zu Fuß. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 19.10 Uhr verließ der Lieferant eines Lokals kurz sein Fahrzeug, um eine neue Bestellung abzuholen. Seinen Opel Astra hatte der Mann am Fahrbahnrand der Friedrichstraße auf Höhe der Hausnummer 294 abgestellt, ließ allerdings den Schlüssel im Zündschloss stecken. Diesen kurzen Augenblick nutzte ein bislang unbekannter Mann, setzte sich hinter das Steuer des Opel und startete diesen.

Bei dem Versuch, loszufahren kollidierte der Unbekannte mit einem vor dem Opel geparkten Smart Fortwo. Als sowohl der Fahrer des Opel, als auch der Fahrer des Smart auf die Situation aufmerksam wurden und zu ihren Fahrzeugen liefen, stieg der Unbekannte aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 1,70 bis 1,80 m groß - südländisches Erscheinungsbild - schlank - schwarze Haare - trug einen hellen Mantel und eine dunkle Hose - sprach Deutsch

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die leider ohne Erfolg verlief. Die Polizei in Velbert bittet um Hinweise: Wer hat die Situation ebenfalls beobachtet und kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Mann geben? Die Wache in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

