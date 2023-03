POL-ME: Lassen Sie Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil wiegen - kostenlos bei der Polizei! - Mettmann - 2303079

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Bereits in den vergangenen zwei Jahren boten die Verkehrsexperten der Kreispolizeibehörde Mettmann Eigentümern von Wohnmobilen und Wohnwagen einen Service der besonderen Art an: Um auf Überladungen und auch Ladungssicherheit hinzuweisen, führten Mitarbeiter des Verkehrsdienstes eine Verwiegung der Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Kreispolizeibehörde Mettmann durch.

Zahlreiche Besucher hatten ihre Fahrzeuge auf der von den Beamten aufgebauten Achslastwaage wiegen, und sich zeitgleich wertvolle Tipps und Hinweise zur richtigen Ladungssicherung geben lassen. Eine Überladung der Fahrzeuge ergibt sich oftmals leider schneller als gedacht, zumal die maximal erlaubte Zuladung zumeist durch gefüllte Wassertanks, Gasflaschen und persönliche Gepäckstücke schnell an ihre Grenzen kommt.

Auch zum diesjährigen Start in die Wohnmobil- und Wohnwagen-Saison findet die kostenlose Aktion statt.

Termin:

Am Samstag, 1. April 2023, in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr, können Interessierte mit ihrem Wohnmobil oder auch Wohnwagen-Gespann ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz der Kreispolizeibehörde Mettmann am Adalbert-Bach-Platz 1 in 40822 Mettmann wiegen lassen.

Bitte bringen Sie ihre Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) des Zugfahrzeugs sowie des Anhängers oder auch des Wohnmobils mit.

Die kostenlose Verwiegung dient der Prävention und Information - festgestellte Überladungen werden im Rahmen der Veranstaltung nicht geahndet, jedoch müsste eine Umladung bei einer Überschreitung erfolgen.

Da Camper auch gerne in ihrem Urlaubsdomizil mobil sein möchten und somit auf ihr Fahrrad oder auch Pedelec nicht verzichten, werden zudem Experten der Verkehrsunfallprävention anwesend sein, die Tipps zum Handling sowie zur Ladungssicherung geben werden.

