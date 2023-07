Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen gesucht: Beinahe - Unfall zwischen einem PKW und einem Rollstuhlfahrer

Dierdorf (ots)

Am vergangenen Freitag kam es zur Mittagszeit in Dierdorf, im Bereich Holzbachbrücke, Burgstraße / Dammstraße zu einer Gefährdung eines Rollstuhlfahrers. Der / die Fahrzeugführer(-in) eines weißen PKW übersah stadtauswärts einen Rollstuhlfahrer, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Hierbei kam es beinahe zu einem Unfall, der Rollstuhlfahrer kam mit dem Schrecken davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unmittelbar bei der Polizei Straßenhaus unter 02689/952-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell