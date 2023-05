Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freden- Körperverletzung zum Nachteil eines 10-jährigen Radfahrers

Hildesheim (ots)

FREDEN (cmü). Am 28.05.2023 zwischen 19:30 Uhr 19:45 Uhr befuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Unterführung am Bahnhof Freden, von der Alfelder Straße kommend in Fahrtrichtung der Straße Am Schillerplatz. In der Unterführung hielten sich zu dem Zeitpunkt drei augenscheinlich jugendliche Personen auf. Einer der Jugendlichen schubste den Jungen ohne ersichtlichen Grund. Dieser verlor das Gleichgewicht und stürzte mitsamt dem Fahrrad. In Folge des Sturzes erlitt der Junge leichte Verletzungen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Polizei Alfeld sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zu den drei Jugendlichen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 9116 0 entgegengenommen.

