Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Zimmer entwendet

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag (16. Januar) zwischen 08.30 Uhr und 22.20 Uhr in ein Zimmer einer Hauswohngemeinschaft in der Wassenberger Straße ein und entwendeten einen Werkzeugkoffer sowie einen Akku-Schrauber.

