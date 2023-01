POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Erkelenz (ots) - In einer Tief/-Parkgarage in der H.-J.-Gormanns-Straße betätigten unbekannte Täter am Samstag (14. Januar) gegen 17.35 Uhr missbräuchlich einen Brandmeldeknopf, so dass die Feuerwehr ausrückte. In der Garage stellten die Wehrleute fest, dass zwei Feuerlöscher geleert und ein weiterer gestohlen wurde. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

