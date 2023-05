Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Diebstahl einer Geldbörse aus PKW

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 27.05.2023 von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr parkte der 22- jährige Geschädigte einen Personenkraftwagen auf einem Parkplatz in der Straße Fritz-Reuter-Wall in Alfeld. Nach dem Verlassen des PKW wurde die Seitenscheibe der Fahrerseite nicht geschlossen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete die in der Mittelkonsole liegende Geldbörse des Geschädigten. Diese wurde kurze Zeit später durch eine Zeugin im Bereich der Bushaltestelle in der Hildesheimer Straße aufgefunden und an den Geschädigten übergeben. Hierbei wurde festgestellt, dass neben Bargeld auch Dokumente entwendet wurden. Die Polizei Alfeld sucht Zeugen, die zu oben genannter Zeit im Bereich des Fritz-Reuter-Walls und der Hildesheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 9116 0 entgegengenommen.

