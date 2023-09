Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230905.1 Krempe: Dieb schleicht sich in Haus

Krempe (ots)

Vermutlich über eine nicht verschlossene Tür hat sich ein Unbekannter in der Nacht zum Montag in ein Haus in Krempe geschlichen und hat aus dem Inneren diverse Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchte ein Dieb in der Zeit von Mitternacht bis 04.30 Uhr das Haus in der Stiftstraße auf und betrat es wahrscheinlich durch eine nicht abgeschlossene Tür. Aus mehreren Räumen entwendete der Täter Gegenstände im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Tat bemerkten die Geschädigten noch in der Nacht und informierten die Polizei.

Zeugen, die zur Tatzeit in der Stiftstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

