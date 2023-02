Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Falschfahrer auf der B 327

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 01.02.23 meldete sich gegen 10.30 Uhr ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Koblenz über Notruf und gab an, soeben einen Falschfahrer auf der Bundesstraße B 327 gesichtet zu haben. Das in Rede stehende Fahrzeug war offenbar von der Ausfahrt Karthause in falscher Richtung auf die B 327 in Richtung Hunsrück aufgefahren. Der Anrufer gab an, dass er den Falschfahrer durch Hupen und Gesten auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht hätte woraufhin dieser auf den rechten Fahrstreifen fuhr. Zu einem Unfall oder einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. In Höhe der Bushaltestelle Remstecken hätten die Beteiligten dann angehalten. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 92-jähriger Mann aus dem Bereich Augsburg, in Richtung Autobahn fahren wollte. Die hinzugezogenen Beamten gewannen im Zuge des Gesprächs den Eindruck, dass der Mann der Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr gewachsen zu sein schien. Darüber hinaus wies das Fahrzeug mehrere Unfallschäden auf. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte vor Ort die Sicherstellung des Führerscheins mit dem Ziel, dem Mann die Fahrerlaubnis zu entziehen. Das Fahrzeug wurde daraufhin abgeschleppt, der Senior trat die Heimreise mit dem Zug an.

